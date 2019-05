Będąc gościem programu w Polsat News, Godek powiedziała:

Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce, dlatego że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich. Tam na sześć przypadków molestowania pięć ma charakter homoseksualny. I to zawsze tak jest. Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty.

Te słowa kandydatki Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego wywołała ogromne oburzenie. Michał Piróg zażądał przeprosin i napisał:



Proszę i czekam na przeprosiny. Nie jestem pedofilem droga Pani. Zapewne tak jak Pani nie jest escortą puszczającą się za prezenty i wystawne życie (przecież są takie kobiety,). Wyjątki nie stanowią reguły. Pedofilia nie ma seksualności. A opieranie się na danych grupach typu księża (sami mężczyźni) to jak stwierdzenie, że górnik jest niepłodny bo nie bywa w ciąży

Również Anja Rubik skomentowała na swoim Instagramie przemyślenia Kai Godek:

Polska polityk (kandydatka do Parlamentu Europejskiego) mówi "geje chcą adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić". To jest nasza rzeczywistość w Polsce. Zbyt wielu niewyedukowanych, homofobicznych i ignoranckich polityków.