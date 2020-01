Michał Piróg w działania pro ekologiczne angażuje się od dawna. A ponieważ zwykle nie zawraca sobie głowy poprawnością polityczną, na temat zmian klimatycznych wypowiedział się bardzo ostro:

Ten świat jest tak piękny. A te sku***syny jak rządy, globalne wielkie konsorcja zachłanne na kasę. Go zniszczą !!! Namawiam do wielkiego konsumpcyjnego bojkotu. #niekupuje #szanuje #niekupujeszanuje wspierajmy firmy z krystaliczną polityką i oraz szanujące nasz dom . Taka opozycja ma sens. Nacisk na rządy nic nie daje. Mają nas w głęboko w poważaniu... wypie***lmy w kosmos ich biznesy - napisał na Instagramie

W kolejnym poście Piróg rozwinął swoją myśl i po raz kolejny zaapelował do fanów o świadome zakupy:

Kiedyś piękno i chęć obcowania z nim była jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich. Budowano solidnie i na długie lata. Dzisiaj zdaje się to zgoła inne. Szybciej taniej i na krócej. Bo dzisiaj jeśli coś postawimy na lata to odcinamy się od zarobku. Tyczy się to architektury, sprzętów domowych, samochodów , elektronik, ubrań, biżuterii itd. Im więcej kupujemy na tak zwaną chwile, w tak zwanym byle czym, na tak zwany „zapas” im więcej podejmujemy nieprzemyślanych konsumpcyjnych zakupów tym bardziej przykładamy ręce do morderstwa które każdego dnia dzieje się na naszych oczach. Mordujemy ekosystem, zwierzęta, naturę, siebie jak i przyszłe pokolenia. Obudźmy się!!! #niekupuje #szanuje #niekupujeszanuje

Podobne apele do swoich fanów wystosowali między innymi Karolina Korwin Piotrowska, Doda, czy Olga Bołądź.