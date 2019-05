Problemy z płodnością dotyczą bardzo wielu polskich par, choć wciąż jest to w naszym społeczeństwie temat tabu. Dorota Wellman to kolejna po Małgorzacie Rozenek gwiazda, która postanowiła przełamać ten schemat i głośno powiedzieć o tym, przez co musiała przejść, zanim spełniło się jej marzenie o własnym dziecku:

Doświadczyłam w życiu niepłodności. Mimo że byłam młoda, w odpowiednim wieku, to jednak przez kilka lat nie udawało mi się zajść w ciążę. Powiem wprost: ten okres, kiedy staraliśmy się z mężem o dziecko, był dla mnie traumą – powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Lata starań doprowadziły ją do załamania i obwiniania samej siebie za kolejne niepowodzenia: Doszło do tego, że niemalże gardziłam sobą, ciągle się oskarżałam: „Wszystkim się udaje, a tobie nie. Jesteś beznadziejna”

Wellman przyznaje, że narodziny wyczekanego synka Jakuba całkowicie odmieniły jej życie, przywracając mu cały sens.