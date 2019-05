Na swoim profilu na Instagramie Nergal zamieścił link do artykułu profesora Harmana, który stwierdził, że czas skończyć z kultem Jana Pawła II w Polsce:

Niestety artykuł jest w języku polskim ... ale konkluzja jest oczywista i uderza prosto w twarz. Po wielu sytuacjach dyskutowanych w ostatnim czasie oraz przerażającym dokumencie Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", możemy oficjalnie powiedzieć, że to koniec kultu Wojtyły w Polsce. Jan Paweł II jest winny ukrywania wielu przypadków pedofilii w polskim Kościele Katolickim oraz innych przestępstw. Zwykli ludzie... wierni i ci nie wierzący otwierają oczy na to, czym tak naprawdę jest Kościół Katolicki. To gniazdo węży.

Wcześniej Nergal zamieścił link do filmu braci Sekielskich, który skomentował w następujący sposób:

To kolejny oparty na faktach dowód na to, jak destrukcyjny wpływ ma Kościół Katolicki i jego struktury na ludzi pracujący dla niego i wokół niego. Zero tolerancji w kwestii przestępstw przeciwko dzieciom, najwyższy wymiar kary dla winnych. Amen