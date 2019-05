Na swoim Instagramie aktorka opublikowała apel do fanów, mający zachęcić ich do udziału w eurowyborach. Ostaszewska nie narzuca przy tym, na kogo powinni głosować, zwraca tylko uwagę, że sam udział w głosowaniu jest bardzo istotny:

26go maja wezmę udział w głosowaniu na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska gwarantuje nam pokój i ochronę praw człowieka. To wspólnota wartości i bezpieczeństwo ekonomiczne. Bądźmy w Unii i miejmy wpływ na jej kształt. Spotkajmy się przy urnach! 🇵🇱🇪🇺✌️

26 may is our chance to vote for our future in Europe. So let's say YES to European friendship and a collaborative future! European Elections 23-26 May 2019.