Do niefortunnej sytuacji doszło w programie "Dzień Dobry TVN", którego gościem była Natalia Kukulska. Piosenkarka miała opowiedzieć o swojej pierwszej wizycie w miejscu, w którym rozbił się samolot, na pokładzie którego znajdowała się jej mama, Anna Jantar.

Kinga Rusin rozpoczynając spotkanie, niestety pomyliła katastrofy lotnicze:

Pojechałaś po raz pierwszy od 39 las na miejsce katastrofy do Lasu Kabackiego

Natalia Kukulska natychmiast sprostowała błąd Kingi:

Sprostuję tylko, że to nie do Lasu Kabackiego, tylko niedaleko Okęcia - skomentowała, wpadając jej w słowo. To inne miejsce, inna katastrofa się tam wydarzyła.

Po tej wpadce wielu widzów bezlitośnie krytykowało Rusin, zarzucają jej ignorancję i brak przygotowania. W obronie koleżanki musiał stanąć Piotr Kraśko:

I nam wszystkim życzę, by spełniło się marzenie o świecie bez nienawiści, a co do mojej telewizyjnej siostry, każdemu z nas zdarza się pomylić, jej naprawdę wyjątkowo rzadko. Jest jedną z najlepiej przygotowanych do pracy osób, jakie znam - napisał