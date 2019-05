Wokół płockiego kościoła św. Dominika rozlepiono plakaty i nalepki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie postacie Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy. Była to odpowiedź aktywistów na aranżację wielkanocnego Grobu Pańskiego, gdzie na tekturowych pudełkach wypisano m.in. słowa: LGBT, gender, agresja, pycha, odrzucenie wiary, kłamstwo, zboczenia, egoizm, hejt, pogarda. W poniedziałek pod zarzutem profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej zatrzymana została Elżbieta Podleśna, autorka plakatów.

Całą sprawę szeroko komentowana jest nie tylko w polskich, ale i zagranicznych mediach. W obronie Elżbiety Podleśnej stanęła nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W poście opublikowanym na Instagramie, Karolina Korwin Piotrowska przypomniała, że tęcza jest symbolem związanym z chrześcijaństwem:

Chciałam tylko pewnym nieukom wytłumaczyć, ze TĘCZA to do niedawna, bo jak widać PiS to zmienił, była symbolem chrześcijańskim, normalnym atrybutem, który nikogo nie szokował. Przeciwnie. Radzę wejść do Wikipedii czy coś. Poczytać literki. Bo się ośmieszamy w wyniku nieuctwa i głupoty oraz złych emocji, po całości...

Tęcza to symbol przymierza Boga i ludzi oraz obietnica miłosierdzia. Jakby ktoś literek nie doczytał.