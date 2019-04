Plany związane z ciążą i posiadaniem dzieci to bardzo osobista i intymna sprawa, nie powstrzymuje to jednak ciekawskich od zadawania gwiazdom takich pytań. Agnieszka Woźniak - Starak spotyka się z nimi nieustannie. Na szczęście, w przeciwieństwie do obcych, najbliżsi nie wywierają na prezenterce presji, bowiem ona sama wciąż nie może się zdecydować, czy chciałaby zostać mamą:

Mnie nikt nie namawia na dzieci. Mnie jest trudno namawiać na cokolwiek. Nie wiem, wiesz co. To jest po pierwsze intymne, po drugie moje podejście do dzieci nie zmienia się od lat. Ja po prostu nie wiem. Czasem bym chciała, czasem nie wiem, czas leci.

Agnieszka zdradziła, że ma już tak poukładane i zajęte życie, że trudno jej wyobrazić sobie, że miałaby stawiać wszystko na głowie w związku z posiadaniem dziecka:

To jest też tak, że kurczę, tyle czasu żyję na tym świecie jako ja i mam ten czas zagospodarowany i nie potrafię sobie wyobrazić takiej rewolucji. Nigdy nie ukrywałam, że jestem egoistką. Nam jest dobrze tak jak jest. I zawsze mówię, że to życie zdecyduje. Nie wiem, czy chcę mieć dzieci.