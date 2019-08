W tym niesamowicie trudnym momencie, Agnieszka Woźniak-Starak może liczyć na wsparcie przyjaciół oraz fanów. Ostatnie zdjęcie na instagramowym profilu prezenterki, to opublikowana w sobotę fotka, na której widać, jak opala się w rodzinnej posiadłości męża na Mazurach. Kilka godzin później, na pobliskim jeziorze Kisajno doszło do dramatu. Piotr Woźniak-Starak oraz towarzysząca mu 27-letnia kobieta pływali w nocy motorówką. W pewnym momencie łódź przewróciła się, a oni wpadli do wody. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, gdzie nad ranem znaleźli ją wezwani przez rybaków ratownicy. Piotr Woźniak-Starak od tego momentu uznawany jest za osobę zaginioną.

Na profilu Agnieszki Woźniak-Starak, na którym jeszcze wczoraj trwała bezsensowna pyskówka dotycząca wyglądu jej piersi, dziś pełno jest słów otuchy i wsparcia. Fani piszą, że trzymają kciuki za pomyślne zakończenie całej historii i odnalezienie Piotra całego i zdrowego.

Żonę zaginionego producenta wspierają także koleżanki z branży. Karolina Korwin Piotrowska napisała:

Agnieszka trzymaj się jak najsilniej

Marcelina Zawadzka dodała zaś:

Mam nadzieje ze ta informacja się nie potwierdzi 😭😢 Agnieszko trzymaj się 🙏💛

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka są w toku i jak zapewnia prokuratura, będą trwały do skutku.