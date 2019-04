W rozmowie z "Faktem" młodziutka aktorka opowiedziała bowiem o tym, jak zjedzenie pizzy wywołało u niej depresję:

Moja trenerka zachęciła mnie jakiś czas temu, żeby wyeliminować gluten na miesiąc i zobaczyć, jak będę się czuła. I jak potem zjadłam pizzę, to miałam małą depresję. Nie wiedziałam, o co mi chodzi!

Wieniawa, choć nie zrobiła żadnych testów, jest przekonana, że jest na gluten uczulona:

Jeszcze co prawda tego nie sprawdziłam, ale jestem przekonana, że tak właśnie jest. Gdy zjem coś, co zawiera gluten, to robią mi się na skórze plamki, które mnie swędzą i bolą. Psuje mi się też humor. Bo jelita to podobno drugi mózg!

Przypomnijmy, że modę na demonizowanie glutenu rozpoczęła Ania Lewandowska. W ślad za nią wiele celebrytek wyeliminowało go ze swojej diety twierdząc, że znacznie poprawiło to ich samopoczucie. Joanna Koroniewska tak bardzo wystraszyła się zgubnego wpływu glutenu na jej organizm, że dostrzegła w nim nawet jakieś chromosomy.