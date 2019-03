Lipińska nie weszła do tej części domu, w której mieszkają uczestnicy. Spotkała się zaś z Filipem Chajzerem, by porozmawiać o pikantnej stronie programu "Big Brother". Jej wizytę można było oglądać w programie "Big Brother Nocą"

Tych zaś, którzy uwierzyli, że Blanka Lipińska została jedną z uczestniczek show, autorka wyśmiała na swoim Instagramie:

Jeśli ktoś z was uwierzył, że wejdę na trzy miesiące do Domu Wielkiego Brata to chyba całkowicie oszaleliście z bardzo prostego powodu - po 1. ja mam klaustrofobię, nie jestem w stanie wytrzymać w zamkniętej przestrzeni. Po 2. mam do wydania specjalnie dla was trzecią książkę, a po 3. - muszę zrobić film. (...) Tym wszystkim, którzy tak strasznie, okrutnie przejęli się tym, że naprawdę mogłabym wejść do Domu Wielkiego Brata, bo de facto tutaj weszłam, widać moi kochani, że nie znacie mnie za dobrze.