Obserwatorzy mediów społecznościowych Lipińskiej od pewnego czasu domyślali się, że jej związek przechodzi kryzys, bowiem od dłuższego czasu nie pokazywała ukochanego na Instagramie. W końcu autorka powieści erotycznych postanowiła wyznać prawdę. We wspólnym nagraniu byli partnerzy zdradzili, że nie są już parą:

Uważamy, że to w ogóle nie jest wasza sprawa, ale jesteśmy naciskani przez naszych followersów. To będzie wyznanie tego tygodnia, a mianowicie rozstaliśmy się. Jak widzicie, nie oznacza to, że między nami coś się zmieniło. Wciąż się kochamy, ale uznaliśmy, że jesteśmy lepszymi kumplami niż związkiem. Ostatnie miesiące pokazały nam, że mamy dla siebie za mało czasu. Poza tym ja potrzebuję rozmowy, a Maciej spokoju i na tym polegał problem.

Lipińska i Buzala zakończyli jednak swój związek pokojowo, o czym świadczy fakt, że tuż po opublikowaniu oświadczenia wybrali się na wspólny obiad:

Jesteśmy najlepszym przykładem na to, że można podjąć spokojną, rozsądną decyzję. Jeżeli ludzie do siebie nie pasują, to nie zmuszać się, nie brnąć w to, tylko zostać przyjaciółmi. - podsumowała Blanka