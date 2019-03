W 3. odcinku "Tańca z gwiazdami" Justyna Żyła wraz ze swoim tanecznym partnerem Tomaszem Barańskim, w rytm przeboju Zenka Martyniuka "Przez twe oczy zielone", zaprezentowali salsę. Niestety mimo usilnych starań tancerza, który ani na sekundę nie wypuszczał swojej partnerki z rąk, Justyna wyglądała jak bezwładna kłoda, przeciągnięta po parkiecie przez partnera.

Po tym, co Żyła zaprezentowała w tańcu, Iwona Pavlović znów nie miała dla niej litości:

Śmieszy mnie, że ja siedzę i cieszę się, że dotrwałaś do końca. Przerażasz mnie! Nie wiem, co się z Tobą dzieje. Nie potrafisz zrobić kroku bez Tomka, który jest genialny. Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa. Nie wiem co jest przyczyną.

Pozostali jurorzy także nie szczędzi Justynie krytyki. Ola Jordan stwierdził, że dobrze iż Żyła w ogóle przetrwała taniec, a Andrzej Grabowski z litości powstrzymał się od komentarza:

Szkoda, że do końca tańca w tym flamingu nie zostałaś... Nic nie będę mówił

Zobaczcie, jak zatańczyła Justyna w 3. odcinku "Tańca z gwiazdami". Zasłużyła na taką krytykę?