Po niefortunnym poście Martyny Wojciechowskiej, w którym próbowała przekonać swoich fanów, że plastik nie jest taki zły, w mediach rozpętała się prawdziwa burza a na głowę podróżniczki spadła lawina krytyki. Gwieździe zarzucono brak odpowiedzialności i lekceważące podejście do problemu ekologii.

Po tamtej awanturze kurz opadł, a teraz przyszedł czas na kolejną gwiazdę, której ciężko jest rozstać się z plastikiem. Małgorzata Socha na zdjęciach zrobionych przez paparazzi została przyłapana z plastikową butelką pod pachą. Zachowanie aktorki napiętnowała na swoim Instagramie Karolina Korwin Piotrowska:

Plastik nie jest ok. No nie.

Zrzućmy się może na jakieś bidony dla celebrytów, żeby nie paradowali publicznie z plastikiem, co? To nie hejt. To fakt. Oni maja spory wpływ na rzeczywistość. Ludzie ich naśladują. Warto, by naśladowali to, co robią dobrze. A nie chodzenie z plastikową butlą pod pachą.