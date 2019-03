Daniel Olbrychski i Maryla Rodowicz wiele lat temu byli parą i jak zdradził sam aktor, planowali wspólne dziecko. Ich związek nie wytrzymał jednak próby czasu, a tym, co zdecydowało o jego zakończeniu, było zbyt duże zaangażowanie Maryli w karierę.

Byłem przekonany, że to jest na całe życie. Tylko w pewnym momencie zacząłem nie wytrzymywać tych ciągłych wyjazdów i powiedziałem jej o tym. Ale Maryla nie potrafiła bez tego żyć, to było dla niej bardzo ważne. I słusznie, bo udowodniła przez kilkadziesiąt lat fantastycznej, nigdy nieopadającej kariery, że jest królową - mówił Olbrychski w biografii Rodowicz zatytułowanej "Maryla. Życie Marii Antoniny"

Aktor nigdy nie ukrywał, że dość mocno przeżył rozstanie z Marylą i najwyraźniej emocje dotyczące tej relacji wciąż dają o sobie znać, bowiem jak donosi "Na Żywo", stanowczo odmówił udziału w biograficznym filmie o Rodowicz:

Daniel nie chce wracać do przeszłości. Wszystko na temat ich miłości zostało już powiedziane. Po co powtarzać to filmie? To dla niego za dużo - twierdzi źródło tabloidu.

To nie zmienia faktu, że wątek związku Daniela i Maryli z pewnością pojawi się w filmie. Kto powinien wcielić się w rolę młodego Olbrychskiego?