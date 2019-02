Zakupem apartamentu w greckiej stolicy Ewa Chodakowska pochwaliła się na Instagramie. Trenerka przyznała, że wraz z mężem Levterisem od dawna marzyli o mieszkaniu w prestiżowej dzielnicy nad samym morzem i w końcu udało im się te marzenia ziścić:

9 lat temu, mieszkając z Lelo w Atenach, snuliśmy wspólne plany na przyszłość.. Przy okazji nie byliśmy parą, która potrafiła odkładać 😅😅😅 zarabialiśmy i wydawaliśmy.. Na nic nie brakowało, ale w kieszeni poza dziurami nic nie było.. BYŁA MIŁOŚĆ... WIELKA MIŁOŚĆ I WSPÓLNE MARZENIA.. W sezonie letnim regularnie wracając z plaży, wzdychaliśmy do najpiękniejszej dzielnicy Aten - sąsiadującej z okolicą w której mieszkaliśmy - ze słowami KIEDYŚ TU KUPIMY MIESZKANIE.. Z naszymi dziurami w kieszeni,

wyznaczyliśmy nieuchwytne cele.. 8 miesięcy temu zaświeciły się nam oczy.. NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI pojawiła się oferta w naszym WYMARZONYM MIEJSCU❣️❣️❣️ ile było zachodu....uuuuuuu.... po długich bataliach MAMY TO 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

nasz pierwszy wspólny cel.. Nasz spełniony sen..

Nasze miejsce na ziemi..

Jak podaje "Fakt", Chodakowska za swój wymarzony dom w Grecji zapłaciła milion euro. To jednak nie koniec wydatków, bowiem małżonkowie właśnie rozpoczęli remont swojego greckiego gniazdka. Wkrótce zaś będą mogli zrealizować plany, o których Ewa mówiła w wywiadzie dla "Faktu" kilka miesięcy temu:

Chciałabym w przyszłości pozwolić sobie tak zorganizować życie, by co jakiś czas bez przerwy być w Grecji 3 miesiące i się tam zaszyć. Zarówno klimat jak i jedzenie, woda, niekończące się słońce i otwarci ludzie, których można tam spotkać dodają mi bardzo dużo energii i napędza do działania