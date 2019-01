W najbardziej depresyjny dzień w roku, zwany "blue monday", Ewa Chodakowska postanowiła rozweselić swoje fanki śpiewając im fragment piosenki zespołu Red Hot Chilli Peppers "Under the Bridge".

Ewa nie byłaby sobą, gdyby w poście nie zamieściła motywującego przesłania dla swoich fanek:

NO TO W BLUE MONDAY ❤️ Zmęczyłam się.. Kopia kopii 🤨🤨 Kochana! Nie chciej być cudzym cieniem!! Kreatywności .. spontaniczności.. luzu.. dystansu.. trochę mi tego brakuje, kiedy rozglądam się wokoło 🤯🤯🤯 Odepnij wrotki i zaryzykuj! BĄDŹ SOBĄ! NIE CHCIEJ być TAKA JAK INNI.. przecież jesteś wyjątkowa.. właśnie wtedy, kiedy nie pozujesz.. kiedy nie udajesz.. kiedy ściągasz maskę.. Zmień doradców i postaw na intuicje, potrafisz? ❤️ Ja oprócz PRZELEWANIA SIÓDMYCH POTÓW.. obok pasji zdrowego stylu życia lubię śpiewać.. tańczyć.. lubię sztukę.. film, malarstwo, fotografie.. podróże.. NIE WIEM OD KIEDY TU JESTEŚ.. ja jestem od 9 lat.. jedyne co mogę Ci zaoferować to AUTENTYCZNOŚĆ.. bez doradców.. bez agencji prowadzących moje profile społecznościowe.. bez menadżerów sugerujących kolejny krok.. 🤢🤢🤢 JESTEM TYLKO JA I TY ❤️ I przytulam Cię od serca ❤️❤️❤️ KAŻDA Z NAS JEST NIE DO PODROBIENIA 💪🏻💪🏻💪🏻 wykorzystaj to

Fani bardziej niż na przesłanie trenerki, zwrócili uwagę na jej głos. W komentarzach pojawiło się wiele sugestii, że Chodakowska powinna nagrać płytę.

Jak wam się podoba głos Ewy?