W wywiadzie udzielonym Agnieszce Burzyńskiej dla studia fakt24.pl, Ewa Kopacz wygłosiła dość zaskakującą myśl:

Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać.

Wypowiedź byłej pani premier wywołała salwy śmiechu przede wszystkim wśród jej politycznych oponentów, ale także w show biznesie. Z polowania na dinozaury za pomocą kamieni zażartowała Maryla Rodowicz:

Pani Ewo, to było bardzo zabawne, ale jak widać, nie wszystkie kamienie trafiły i niektóre dinozaury mają się świetnie - powiedziała gwiazda estrady udając dinozaura

Trzeba przyznać, że w porównaniu do polityków i publicystów, Maryla Rodowicz obeszła się z Ewą Kopacz wyjątkowo łaskawie. Być może wynika to z faktu, że piosenkarka zawsze sanowała ją jako polityka.