Dereszowska od 5 lat jest związana z fotografem Danielem Duniakiem. Para wychowuje razem dwójkę dzieci - wspólnego syna Maksa oraz Lenę, córkę aktorki z poprzedniego związku z Piotrem Grabowskim. I choć ich związek ma się świetnie, to do ołtarza jakoś obojgu się nie spieszy:

Pozostaję w związku partnerskim i naprawdę nie mam zamiaru tego zmieniać. Powiem więcej, nie widzę żadnych minusów takiego układu, a raczej same plusy – zadeklarowała Anna w rozmowie z "Faktem"

Dereszowska dodała także, że jej życie bez ślubu jest wręcz idealne:

Wracam do domu szczęśliwa, radosna, jak na skrzydłach. Mam dużo energii dla dzieciaków. Mam u boku fantastycznego, wspierającego partnera. Ponadto jego rodziców, którzy nam pomagają, kiedy tylko potrzebujemy wsparcia i pomocy. Do tego by być szczęśliwym nie trzeba ślubu