Na swoim Instagramie Anna Mucha pokazała zdjęcie zrobione za kulisami kultowej produkcji. Aktorka, która wówczas była małą dziewczynką, trzyma na kolanach jeszcze młodszą od siebie koleżankę, która wcieliła się w rolę "dziewczynki w czerwonym płaszczyku":

to dopiero powrót do przeszłości #25yearchallenge i podpowiedz dla wszystkich tych, którzy pytali ... to ja i „dziewczynka w czerwonym płaszczyku” #schindlerslist czyli tu @oliwia.dabrowska_ choć w rzeczywistości dziewczynki były dwie 😉😎 a ja grałam Dankę Dresner, jedną z Ocalonych. miałam zreszta kiedys przyjemność poznać Panią Dankę i było to spotkanie niezwykle ... #memories i mimo, ze są to niezwykle ważne dla mnie chwile i wspomnienia nie wracam do nich często... ale Lista Schindlera jest teraz ponownie w kinach, to mądry, wspaniały i ważny film, który być może już się zatarł w waszej pamięci (a może w ogóle go nie znacie), wiec przy okazji #internationalholocaustremembranceday warto zobaczyć (i przeżyć to) jeszcze raz ... #thegirlintheredcoat

Oglądaliście "Listę Schindlera"?