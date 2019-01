Obserwująca profil Kingi Rusin internautka zaproponowała jej wyzwanie:

Pani Kingo @kingarusin, a może tak małe wyzwanie😉? Coś co jeszcze bardziej zmobilizowałoby ludzi do podpisywania petycji przeciwko rzezi dzików... Jeżeli petycję: https://secure.avaaz.org/campaign/pl/wild_boars_pl_fb1/?fpla podpisze 400 tysięcy ludzi to zamiast coś dawać na aukcję WOŚP wpłaci Pani konkretną kasę (10 tysięcy pln) na konto Orkiestry. Dwa szlachetne cele na raz! Wchodzi w to Pani @kingarusin?

Ku zaskoczeniu fanki, Kinga Rusin złapała haczyk i przystała na reguły zabawy:

@dobosz.daga rzuciła mi wyzwanie pod ostatnim postem, żeby połączyć WOŚP z dzikami dla dobra obu spraw. Zaproponowała, żebym przekazała na Orkiestrę (WOŚP), zamiast jakiś swoich rzeczy, konkretną kwotę 10.000 zł, jeśli uda się nam zebrać 400.000 podpisów pod petycją avaaz przeciwko rzezi dzików. ***

A więc @dobosz.daga WCHODZĘ W TO!!! Jeżeli te same pieniądze mogą jednocześnie wspomóc Orkiestrę i zmotywować moich fanów do walki z decyzją o całkowitym wybiciu dzików, to tak - jest warto.

Dziennikarka jest pewna, że uda się uzbierać wymaganą liczbę podpisów:

Z petycjami w sprawie dzików idziemy jak burza i nie mam wątpliwości że do soboty z łatwością osiągniemy te 400 tys.!