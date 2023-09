Najgłośniejsze skandale PRL-u. Żyła nimi cała ówczesna Polska, do dziś budzą sensację

To tymi skandalami żyła cała ówczesna Polska. Jedne napawały dumą, inne oburzały. Symboliczne gesty, dowcipne deklaracje i prymitywne prowokacje. Choć przeszły do historii PRL, to budzą ekscytację także dziś. Przedstawiamy galerię najgłośniejszych skandali PRL-u.

30 lipca 1980 r. i Letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Władysław Kozakiewicz bije rekord świata w skoku o tyczce, zdobywa olimpijskie złoto i pokazuje, wygwizdującej go radzieckiej publiczności, ekspresyjny gest o obraźliwym charakterze, który przechodzi do historii jako Gest Kozakiewicz.