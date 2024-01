Marcin Józefaciuk to poseł, który do Sejmu dostał się z list KO. Z zawodu jest nauczycielem był także dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Był prowadzącym program TVN "Nastolatki rządzą…kasą", w którym przez miesiąc to dziecko zarządzało domowym budżetem.

Poseł na platformie X (dawny Twitter) skomentował to, co ostatnio działo się w kraju. Odniósł się także do procedury ułaskawienia wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz spotkania prezydenta z żonami obydwu polityków, którzy obecnie przebywają w więzieniu.

Komentując zachowanie Andrzeja Dudy, odniósł się do jego żony, czyli Agaty Kornhauser-Dudy.

W tym wszystkim bardzo szkoda mi kobiety, której mąż (czyt. Andrzej Duda) wysłuchuje żalów i wspomaga w trybie pilnym żony innych ludzi, a swojej własnej partnerki życiowej nie chciał słychać w trakcie ustaw edukacyjnych. Tak po ludzku szkoda mi - napisał.

Pod jego postem pojawiło się wiele komentarzy a na jeden z nich Józefaciuk postanowił odpowiedzieć.

Chodzi o tryb i sposób... Trochę mi żal, że dwie panie nie musiały czekać, a Pani Agata musiała mocno i długo zabiegać... o to chodzi - napisał.