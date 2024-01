Melania Trump poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zmarła jej matka, Amalija Knavs. Przed śmiercią ciężko chorowała i była hospitalizowana. W związku z tym żona Donalda Trumpa nie wzięła udziału w wielu wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem i powitaniem 2024 r.

Melania Trump: Była silną kobietą, która wyróżniała się wdziękiem i ciepłem

Melania Trump opublikowała wpis dotyczący śmierci matki we wtorek wieczorem na portalu X. Kobieta miała 78 lat. Z głębokim smutkiem ogłaszam odejście mojej ukochanej matki, Amaliji. Amalija Knavs była silną kobietą, która zawsze wyróżniała się wdziękiem, ciepłem i godnością. Była całkowicie oddana swojemu mężowi, córkom, wnukowi i zięciowi. Będziemy za nią mocno tęsknić, a także szanować i kochać jej dziedzictwo- napisała. We wpisie teściową pożegnał również Donald Trump.

To bardzo smutna noc dla całej rodziny Trumpów! Wspaniała i piękna mama Melanii, Amalija, właśnie odeszła w piękne miejsce na niebie. Była niesamowitą kobietą i to, jak będzie jej brakować, jest nie do opisania - napisał na platformie społecznościowej Truth Social.

Matka Melanii Trump dostała obywatelstwo USA w 2018 r.

Jak dowiedział się "The Post", Melania Trump nie pojawiła się na corocznym rodzinnym zdjęciu z okazji świąt, które przedstawiało jej męża i trójkę z pięciorga dzieci. Powodem miało być to, że czuwała przy matce w szpitalu w Miami. Donald Trump miał o tym mówić także podczas noworocznej imprezy w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Amalija Knavs pracowała w branży włókienniczej. Tam poznała męża Viktora, ojca Melanii. - Moja elegancka i pracowita mama Amalija zapoznała mnie z modą i urodą - mówiła pierwsza dama, która jest byłą modelką, w swoim przemówieniu na Narodowej Konwencji Republikanów w 2016 roku. Rodzice żony Donalda Trumpa otrzymali amerykańskie obywatelstwo w 2018 roku.