Borys Szyc to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorów. Od lat jest w szczęśliwym związku z Justyną Szyc-Nagłowską, z którą doczekał się synka, Henia. Gwiazdor ma też dorosłą już córkę, Sonię. Jej mamą jest Anna Bareja. Para rozstała się, gdy dziewczynka miała zaledwie roczek.

Reklama

Niedawno Sonia zadebiutowała u boku ojca ekranie w filmie "Miało cię nie być". Promując produkcję, początkująca aktorka udzieliła obszernego wywiadu "Wysokim Obcasom", w którym opowiedziała m.in. o tym, czy znane nazwisko pomaga w karierze. Córka Szyca powiedziała m.in., że musi walczyć o to, by patrzono na nią nie przez pryzmat kariery ojca, ale jej zdolności i predyspozycji.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Dumny tata, Borys Szyc złożył córce życzenia

Reklama

Na instagramowym Borys Szyc zamieścił post, w którym złożył córce życzenia.

Sonia kończy dziś 19 lat. Oprócz nieustannego zdziwienia nad mijającym czasem, mam jeszcze wielki zachwyt i dumę, kiedy patrzę na Ciebie córeczko. Bądź zdrowa i szczęśliwa. Teraz jest TWÓJ czas. Czas spełniania marzeń. Kocham - napisał aktor.

Internauci składają życzenia Soni Szyc

Do życzeń dołączyli natychmiast internauci. Pod postem Borysa Szyca zaroiło się od przychylnych komentarzy.

Piękna kobieta, wszystkiego co najlepsze; Urocza Córeczka. Gratulacje do Tatusia; Prześliczna; Piękna i zdolna wszystkiego najlepszego!; Fajna dziewczyna. Zdolniacha; Podoba do taty i piękna - zachwycali się internauci.