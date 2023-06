- To jest dla mnie bardzo emocjonujący wieczór. Czekaliśmy dosyć długo, dzieje tego serialu były tak burzliwe, jak przygody Czułego, czyli głównego bohatera. Dzisiaj jestem szczęśliwy i wdzięczny, że ta nasza przenoszona ciąża dotarła do końca. Chyba się podobało - mówił tuż po premierze dwóch odcinków serialu "Warszawianka" Borys Szyc.

"Warszawianka" opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Szyc o serialu "Warszawianka": To było kosztowne emocjonalnie

W rozmowie z dziennik.pl Szyc przyznał, że wejście w rolę Franciszka Czułkowskiego było dla niego "czasem niebezpieczne". Aktor osiem lat temu wygrał walkę z nałogiem. Od tamtej pory publicznie mówi o swoim uzależnieniu i motywuje innych alkoholików do podjęcia walki o zdrowie. Czy "Warszawianka" to w pewnym sensie domknięcie tamtego etapu?

- To nie jest zamknięcie, bo moje zamknięcie nastąpiło osiem lat temu. Tu musiałem powrócić do tego świata. To było trudne, czasem dla mnie niebezpieczne, kosztowne emocjonalnie. Przeczytawszy ten scenariusz wiedziałem, że warto i to był dla mnie rodzaj psychodramy, rozliczenia się z dawnym czasem - wyznał.

Borys Szyc o "Czułym": Nie kochając siebie, trudno kogoś tą miłością obdarować

Zdaniem Szyca bohater, którego gra, czyli Franciszek Czułkowski wie, że warto wierzyć w miłość, ale jeszcze nie kocha siebie.

- Nie kochając siebie, trudno kogoś tą miłością obdarować. Mój bohater nie wie też, jakim ojcem być, ale długa droga przed nim - mówi.

Jaki rys Szyc chciał nadać postaci Czułego? Jakie miejsca w Warszawie odkrył podczas pracy nad tym serialem? Czy praca nad produkcją w czasie pandemii była wyzwaniem?