Amerykański wokalista Michael Bolton zasłynął takimi przebojami jak "When a Man Loves a Woman", "How Am I Supposed to Live Without You" czy "Said I Loved You... But I Lied". Śpiewał w duetach z m.in. Luciano Pavarottim, Zucchero i Celine Dion. Kilkukrotnie występował w Polsce, m.in. 1 lipca 2011 roku w Warszawie na wielkim koncercie inaugurującym polską prezydencję w UE.

Michael Bolton poinformował swoich fanów za pośrednictwem Instagrama, że wykryto u niego guza mózgu. Artysta jest już po operacji. Okazało się, że zabieg trzeba było wykonać jak najszybciej.

Tuż przed świętami wykryto, że mam guza mózgu, który wymagał natychmiastowej operacji. Dzięki niesamowitemu zespołowi medycznemu operacja zakończyła się sukcesem. Teraz dochodzę do siebie w domu, otoczony ogromną miłością i wsparciem mojej rodziny - przekazał we wpisie na Instagramie.

Michael Bolton odwołuje koncerty

Michaela Boltona czeka teraz długa rekonwalescencja. Odwołał więc wszystkie zaplanowane występy.

Przez kilka następnych miesięcy poświęcę czas na dochodzenie do zdrowia, co oznacza, że czasowo, że robię przerwę od koncertowania. To najtrudniejsza sprawa dla mnie, rozczarować moich fanów lub przełożyć koncert, ale nie mam wątpliwości, że ciężko pracuję, aby przyspieszyć powrót do zdrowia i wkrótce wrócić do występów. Jestem niezmiernie wdzięczny za całą miłość i wsparcie, które tak hojnie okazywaliście mi przez te wszystkie lata - napisał muzyk na Instagramie.