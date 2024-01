Marianna Schreiber przebojem weszła do świata show-biznesu. Zaczęło się od występu w "Top Model". Żonie polityka PiS, Łukasza Schreibera, udało się dostać na bootcamp, ale to tam zakończyła się jej przygoda z formatem. Od tego czasu Marianna Schreiber jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Założyła m.in. partię polityczną i walczy w klatce. Okrzyknęła się nawet królową freak fightów.

Uwagę internautów zwrócił fakt, że Marianna Schreiber reprezentowała przez jakiś czas poglądy całkowicie sprzeczne z tym, co wyznają politycy PiS.

Marianna Schreiber po raz ostatni pokazała męża na Instagramie 16 października, ale był to tylko bilbord z jego wizerunkiem. Wspólne zdjęcie ukazało się z kolei w lipcu i pochodziło ze ślubnego archiwum. Przy okazji ostatniego Q&A na Instagramie jedna z fanek zapytała, dlaczego Marianna nie pokazuje męża.

Marianna Schreiber o prywatności

Ponieważ już dawno ustaliliśmy, że odcinamy nasze życie prywatne od tego, co robimy i czym się zajmujemy. Nasze wspólne zdjęcia generują tylko niepotrzebny hejt i wyśmiewanie. Opowiadanie o naszych relacjach to samo. Chcemy mieć prywatność dla siebie. Bardzo to sobie cenimy - napisała celebrytka.