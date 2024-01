1 stycznia 2024 r. do domeny publicznej trafiła postać Myszki Miki z najwcześniejszych, krótkometrażowych filmów z udziałem ten animowanej postaci. Myszka Miki pierwszy raz pojawiła się na kinowym ekranie w filmie "Plane Crazy" z 15 maja 1928 roku. W tym samym roku, w listopadzie, na ekranie kina Colony w Nowym Jorku miał premierę pierwszy animowany film dźwiękowy pt. "Parowiec Willie". I właśnie postać Myszki Miki z tych pierwszych filmów można już, z pewnymi zastrzeżeniami, wykorzystywać. Pamiętajmy, że Myszka Miki to chłopiec. Jego dziewczyną jest Myszka Minnie.

Myszka Miki zabija w parku rozrywki

Jak się okazuje, filmowcy byli świetnie przygotowani na ten moment. W sieci pojawił się zwiastun filmu pt. "Mickey's Mouse Trap", którego reżyserem jest Jamie Bailey. To niezależna produkcja. Bohaterką "Mickey's Mouse Trap" jest Alex, która właśnie obchodzi 21.urodziny. Dziewczyna tego dnia pracuje do późna w parku rozrywki. Przyjaciele postanawiają zrobić jej niespodziankę. Niestety okazuje się, że w parku grasuje tajemniczy seryjny zabójca w kostiumie Myszki Miki. Wszyscy są więc w niebezpieczeństwie.

W filmie grają: Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek i Simon Phillips.

Kolejny horror z Myszką Miki już powstaje

Szykuje się też kolejny horror z Myszką Miki. Przygotowuje go Steven LaMorte, który ma już na swoim koncie horrorową wersję opowieści o Grinchu, "The Mean One" (2022). Wiadomo, że fabuła jest inspirowana treścią filmu pt. "Parowiec Willi" (1928). Opowie o sadystycznej myszy, która zagraża grupie pasażerów promu.

Krwiożercze zapędy ujawnił już poczciwy Kubuś Puchatek. Gdy postać ta trafiła do domeny publicznej nakręcono horror pt. "Puchatek: Krew i miód".