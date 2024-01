Arkadiusz Malinowski miał 48 lat. Był polskim basistą, wokalistą i kompozytorem. W 1999 roku rozpoczął współpracę z Czerwonymi Gitarami. Stało się to po tym, jak z zespołu odszedł zmagający się z problemami zdrowotnymi Bernard Dornowski.

Z formacji Arek Malinowski odszedł w 2003 roku i kontynuował działalność solową. Współpracował między innymi z Markiem Radulim, Adamem Bałdychem czy Wojciechem Hoffmannem.

Czerwone Gitary żegnają wirtuoza gitary

Na oficjalnym profilu zespołu w mediach społecznościowych pojawił się pożegnalny wpis.

Już po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003r. Jedna z jego piosenek została nagrana przez Zespół na CD "Czerwone Gitary O.K.". Arku - żegnamy Cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar.