Powitaliśmy już nowy, 2024 r. Nocą z 31 grudnia na 1 stycznia tradycyjnie odbyła się w Zakopanem muzyczna impreza, którą wyemitowano na TVP2. Na tegorocznym "Sylwestrze z Dwójką" wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Sławomir, Roksana Węgiel czy Viki Gabor.

Reklama

Na zakopiańskiej scenie pojawiła się też oczywiście Justyna Steczkowska. Artystycznie wspierał ją także syn, Leon Myszkowski.

Niespodziewana przerwa w wypoczynku

Leon pojechał do Zakopanego razem ze swoją ukochaną, Ksenią. Jak się bawili pod Tatrami można zobaczyć w mediach społecznościowych. Spacerowali, pili grzańca, jedli oscypki.

Niestety, nie wszystko układało się po ich myśli. Leon Myszkowski trafił do szpitala, bo dopadła go kontuzja.

Reklama

Relacja z wizyty na SOR Leona Myszkowskiego

Ksenia drobiazgowo zrelacjonowała wizytę Leona w zakopiańskim szpitalu. Pokazała też zdjęcie ukochanego na wózku.

Wieści z Zakopanego. Idziemy do szpitala, ponieważ Leonowi spuchł palec. I to potężnie - wyjaśnia. Poprosiła Leona: Pokaż palucha. I rzeczywiście, na zdjęciu wygląda to poważnie. Ksenia pożaliła się na obsługę w szpitalu.

Przed nami były dwie osoby. W ciągu 30 minut pani recepcjonistka nie była w stanie zarejestrować jednej osoby, ponieważ cały czas gdzieś odchodziła, zmieniała tusz w drukarce, wszystko tylko nie zajmowanie się pacjentami - napisała Ksenia.

W tamtym momencie myślałam tylko, że dzięki Bogu Leonowi nie dolega nic poważnego, bo z takim podejściem... - dodała.