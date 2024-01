Stacje telewizyjne zadbały, by widzowie mogli sylwestrową noc spędzić przed telewizorami i bawić się w rytmie płynących z odbiorników przebojów. O uwagę zabiegały TVP i Polsat, które to telewizje zorganizowały "Sylwester z Dwójką" i "Sylwestrowa Moc Przebojów".

Przeprosiny i słowa miłości od Dawida Kwiatkowskiego prosto ze sceny

Na scenie w Chorzowie wystąpił Dawid Kwiatkowski razem z bratem, Michałem, który także jest muzykiem i wokalistą. Panowie wykonali razem piosenkę "Café de Paris", co wyraźnie było dla nich emocjonalnym momentem. Przy okazji Kwiatkowski przemówił przy wszystkich do mamy i tu padło słowo "przepraszam", co dla wielu musiało być zaskoczeniem.

Mamo, przepraszam za sylwestra 28 lat temu, ale chyba nie żałujesz - powiedział ze sceny, nawiązując do dnia swoich narodzin.

Zwrócił się także do brata. Kocham cię - powiedział Dawid do brata. Dawid i Michał serdecznie się uściskali i złożyli widzom i publiczności w Chorzowie życzenia.

Kto wystąpił podczas imprezy "Sylwestrowa Moc Przebojów"?

Tegoroczna "Sylwestrowa Moc Przebojów" odbyła się w Chorzowie, w Parku Śląskim, podobnie jak poprzednia edycja. W rolę gospodarzy sylwestra Polsatu wcielili się Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska i Adam Zdrójkowski. Zagraniczną gwiazdą imprezy został Matteo Bocelliego - syn tenora światowej sławy, Andrei Bocelliego.

Na scenie w Chorzowie jak zwykle nie zabrakło rodzimych artystów, do których należeli m.in. Dawid Kwiatkowski, Piotr Kupicha & Feel, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Doda, Danzel, Clodie, Kuba Szmajkowski, Majka Jeżowska, Kayah, Smolasty, Tribbs, Lady Pank, Enej, Skolim, Bum Bum Orkestar oraz Fiśbanda.