Michał Adamczyk jest w centrum zainteresowania. Najpierw Onet ujawnił zeznania jego byłej kochanki, która twierdziła, że Adamczyk był wobec niej brutalny. Teraz, po kilku miesiącach przerwy, wrócił do TVP. Mało tego, Rada Mediów Narodowych ogłosiła, że dziennikarz został prezesem TVP. Wcześniej min. kultury powołał na to stanowisko Tomasza Syguta.

1,5 mln zł brutto zarobku Michała Adamczyka

Poseł Michał Joński ujawnił, ile zarabiał Michał Adamczyk podczas pracy w TVP Info. Jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk od końca kwietnia 2023 r. otrzymał niecałe 372,6 tys. zł brutto. Do tego doliczyć trzeba ok. 1 mln 127,7 tys. zł, razem z podatkiem VAT, z tytułu realizowania umów cywilnoprawnych. Razem daje to nieco ponad 1,5 mln zł brutto.

Beata Tadla o Michale Adamczyku: Kanalia

Dziennikarka Beata Tadla, która przed 2016 r. pracowała w TVP, uważnie śledzi wszystko, co tam się dzieje. Szczególną uwagę zwraca na perypetie Michała Adamczyka. Najpierw opublikowała w sieci zdjęcie kolegi śpiącego za biurkiem, potem dodała, że ma więcej kompromitujących go zdjęć. Zdjęcie zniknęło już z Instagrama, ale jego miejsce zastąpiła inna poświęcona Adamczykowi laurka.

Marzę o świecie, w którym nie ma kanalii pokroju Michała Adamczyka - napisała teraz Beata Tadla na InstaStories.