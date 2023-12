– Przechodzę z jednej pracy do drugiej. Skończyłem serial „Camera Cafe. Nowe parzenie", gram spektakl "Telewizja kłamie", zaczynam zdjęcia do kolejnej serii "Przyjaciółek". "Telewizja kłamie" święci teraz wielkie triumfy, spektakl stał się bardzo aktualny. No i czekam na święta. To przejście z jednej pracy do drugiej, czyli do zapewnienia rodzinie świąt, ale to akurat bardzo lubię – powiedział Dziennik.pl Bartek Kasprzykowski.

Bartek Kasprzykowski o świętach: Przyjemność i rodzinny test

– Przygotowanie świąt to są bardzo przyjemne rzeczy. U nas jest bardzo tradycyjnie. Barszcz, pierogi. Święta są tłumne, spotykają się trzy pokolenia. Myślę, że święte są rodzajem testu na to, w jakiej formie jest rodzina. Pokazują, czy należy nad czymś popracować, czy wszystko jest ok. – powiedział aktor.

Tajny przepis na karpia dziadka Bartka Kasprzykowskiego

Jak się okazuje, Bartek Kasprzykowski na Boże Narodzenie przygotowuje specjalne danie.

– Robię karpia wg sekretnego przepisu mojego dziadka. Odziedziczyłem tę recepturę. Jako dzieciak patrzyłem, jak on to robi i nie przypuszczałem, że będę jedyną osobą, która potrafi tego karpia odtworzyć. To był prosty przepis, bardzo prosty, ale nie zdradzę go, bo to rodzinna tajemnica. Powiem tylko, że to jest karp smażony – mówił Dziennik.pl Bartek Kasprzykowski.

Bartek Kasprzykowski to polski aktor filmowy, serialowy i teatralny. Zdobył popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak: "Magda M.", "Teraz albo nigdy!", "Halo Hans!", "Przyjaciółki" czy "Ranczo", gdzie wcielał się w postać księdza Roberta. W latach 2000-2008 występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. W 2015 roku zwyciężył w czwartej edycji programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" (2015). od 25 grudnia zobaczymy go w serialu „Camera Cafe. Nowe parzenie".

Bartek Kasprzykowski związany jest z aktorką, Tamarą Arciuch, z którą ma dwoje dzieci: syna Michała (ur. 3 czerwca 2010) i córkę Nadię (ur. 2016). Para mieszka w pięknym domu pod Warszawą.