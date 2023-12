Wśród modelek, które zaprezentowały się na pokazie w Tel Awiwie, była m.in. Jessica Elter, ubrana w suknię ślubną podziurawioną od kul w miejscu, gdzie bije serce, i pobrudzoną krwią. Narzeczony Elter, Ben, został zastrzelony przez napastników w chwili, gdy rozmawiał z nią przez telefon.

Jessica już nie weźmie ślubu z Benem

– Gdy ujrzałam tę suknię, pomyślałam, że bardzo chciałabym założyć ją dla Bena – powiedziała 27-latka "Daily Mail". Jej partner, z którym była od sześciu lat, niepomny na prośby jej i rodziny, poszedł ratować ofiary ataku Hamasu i sam zginął. - W każdej chwili życia mi go brakuje, a wszystko, co mogę teraz zrobić, to sprawić, żeby ludzie o nim pamiętali – dodała.

Masakra na festiwalu

Vlada Paptov, która uciekała przez strzelcami Hamasu podczas festiwalu muzycznego Nova, także wzięła udział w modowym show. Jej zdjęcia z 7 października należą do jednych z najbardziej znanych i symbolicznych już, jeśli chodzi o początek konfliktu zbrojnego w Izraelu. Paptov miała na sobie na wybiegu strój nawiązujący do izraelskiej flagi.

Festiwal, który odbywał w południowym Izraelu, niedaleko kibucu Re'im na pustyni Negew został brutalnie przerwany 7 października przez atak przypuszczony ze Strefy Gazy przez Hamasu. W sieci pojawiły się wstrząsające nagrania, na których widać młodych ludzi uciekających przed zamaskowanymi terrorystami. Ci, którym się nie udało, zostali zabici lub porwani. Izraelskie media podawały, że życie straciło co najmniej 260 osób.

Modelka z dziurą po postrzale w głowę

26-letnia Yovel Sharvit Trabelsi straciła męża, starszego od niej o rok Mora Trabelsiego. Widziała, jak zginął od kuli, postrzelony śmiertelnie w głowę. Mężczyzna został zabity miesiąc po tym, jak wzięli ślub. Na pokazie miała na sobie suknię identyczną jak ta, w której wystąpiła podczas własnego ślubu, z napisami: "Nigdy więcej zabijania". Na czole kobiety widniała charakteryzacja - dziura po kuli.

- Jestem tu, bo chcę, żeby ludzie zapamiętali historię mojego męża. Pobraliśmy się miesiąc wcześniej. Jestem tak samo uczesana, jak wtedy, gdy braliśmy ślub. Mam też na sobie suknię ślubną. Brakuje mi go – mówiła Yovel.

Modelki uczestniczące w pokazie miały też na sobie m.in. kreacje zrobione z kul karabinowych, nawiązujące do dzieci, które zginęły w ataku Hamasu.

Modelki w pewnym momencie zgromadziły się na wybiegu i krzyknęły: Będziemy znowu tańczyć!