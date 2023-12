Lider PO uzyskał 248 głosów, Przeciw było 201, żaden się nie wstrzymał. To oznacza, że jego rząd zostanie zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kandydaturę Tuska zgłosiła koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica.

Chcę podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to wspaniały dzień. Nie dla mnie, ale dla wszystkich, którzy przez długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej i przegonimy mrok i zło. I to się stało dzięki wam. (...) Będę dłużnikiem wszystkich, którzy zaufali nowej wspaniałej polskiej nadziei. 15 października to był dzień wielkiej polskiej nadziei - powiedział nowy premier podczas swojego pierwszego przemówienia.

Kasia Tusk wspiera ojca

Kasia Tusk, córka nowego premiera, opublikowała w mediach społecznościowych krótką rolkę.

Jest tam fragment komedii "To właśnie miłość", w którym Hugh Grant, grający premiera Wielkiej Brytanii, tańczy w swoim gabinecie. Kasia Tusk przyznała, że posiedzenie Sejmu skłoniło ją właśnie do powrotu do tego przebojowego filmu. Przy okazji zdradziła, że Donald Tusk też świetnie tańczy.

Dziś jest dobry dzień, aby obejrzeć ten film. A dokładniej tę scenę. Z dedykacją dla pewnego premiera, który tańczy równie dobrze - napisała Kasia Tusk na Instagramie.

Pani Kasiu ma Pani cudownego tatę !!! Dziękujemy za niego!!!; Mam łzy w oczach czekałam na to osiem lat!!! To wspaniały dzień dla Polski!! Powrót do demokracji i Europy!!! Parafrazując cykl komediowych słuchowisk radiowych autorstwa Jacka Janczarskiego powiem po prostu: Kocham pana Panie Tusku!!; Wspaniałe przemówienie, widać, jaką Twój Tata ma twardą psychikę, że się nie dał przez te wszystkie lata szczucia na niego. Pozdrawiam i gratuluję. To zdecydowanie mój Premier – takie słowa wsparcia posypały się od obserwatorów.