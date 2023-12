Z uczestnikami programu "Rolnik szuka żony" w finałowym odcinku rozmawiała Marta Manowska. Darek wyznał, że zakończył się jego związek z Nicolą, którą wybrał spośród kandydatek zaproszonych do gospodarstwa.

- Nie poczułem tego czegoś więcej i zakończyłem ten związek — stwierdził.

Później w studio pojawiły się Nicola, Maria i Natalia. Okazało się, że Darek wahał się między Nicolą a Natalią, a po zakończeniu zdjęć do programu próbował odnowić kontakt z Natalią. — Nie chciałam tego mówić Nicoli, bo wiedziałam, że będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie Darek — wyznała. Nicola była zaszokowana tym, co usłyszała.

Darek z "Rolnik szuka żony" stwierdził, że dokonał złego wyboru

Darek próbował się tłumaczyć, mówiąc, że chciał jedynie dowiedzieć się, co słychać u Natalii. Dziewczyna doprecyzowała jednak i zdradziła, że rolnik stwierdził w wiadomości, iż dokonał złego wyboru. Gdy zobaczył miny Nicoli, Marii, Natalii oraz Marty Manowskiej, dodał: Po co te wzruszenia?

Nicola o zachowaniu Darka: Jestem w szoku

-Jestem w szoku, że można tak kłamać — zaznaczyła Nicola. Dziewczyna nie mogła pohamować łez. Zaczęła zdejmować łańcuszek, prezent od Darka. - Wybaczam ci to, jak mnie potraktowałeś — zwróciła się do Darka – powiedziała. Darek uważał jednak, że nie zrobił nic złego. Wydawał się też zniecierpliwiony wybuchem emocji.