„Nagi Instynkt" w reż. Paula Verhoevena z 1992 roku sprawił, że na punkcie Sharon Stone oszalał cały świat. Stała się symbolem seksu. Do legendy przeszła scena przesłuchania, w której Catherine, grana przez Stone, siedzi na krześle i zalotnie zaciąga się papierosem. W pewnym momencie kobieta ostentacyjnie zmienia pozycję, tym samym ukazując rozmówcom, że nie ma bielizny.

W podcaście LadyGang aktorka wyznała, że z wiekiem staje się coraz bardziej atrakcyjna dla mężczyzn i chociaż nigdy nie narzekała na brak zainteresowania, teraz panowie masowo zabiegają o jej względy. Przyznała również, że sposób, w jaki mężczyźni ją teraz adorują, znacznie się zmienił.

Coraz więcej mężczyzn chce się przespać z Sharon Stone

– Jestem po sześćdziesiątce. Ludzie myślą, że nikt już na mnie nie patrzy. A prawda jest taka, że teraz więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej chce się ze mną przespać – powiedziała 65-letnia gwiazda filmowa.

Z wiekiem nie jesteś mniej, tylko coraz bardziej seksowna, ponieważ jesteś bardziej zrelaksowana. Mniej przejmujesz się tym, czy świetnie wyglądasz. Ty wiesz, że świetnie wyglądasz – dodała Sharon Stone.

Słynna scena przesłuchania z "Nagiego instynktu" była wynikiem... oszustwa

Sharon Stone wydała biograficzną książkę pt. "The Beauty of Living Twice" (Piękno tego, że żyje się dwa razy). Opowiedziała w niej m.in., jak źle traktowane są kobiety w Hollywood. Z jej relacji wynika m.in., że słynna scena przesłuchania z "Nagiego instynktu" była wynikiem... oszustwa. Aktorka nie zdawała sobie bowiem sprawy z tego, że jej części intymne będą widoczne w ujęciu. Pamiętam, że powiedziano mi, że mam zdjąć majtki, bo biel odbija światło i w kadrze przez to widać, że mam na sobie bieliznę – powiedziała.

Sharon Stone opowiedziała też m.in., że pewien producent wywierał na niej presję, by przespała się ze swoim kolegą z planu. Przekonywał, że "miało to pomóc ich ekranowej chemii".

W 2001 r. Sharon Stone zagrała m.in. w takich filmach jak: "Kopalnie króla Salomona", "Quatermain i zaginione Miasto Złota", "Silver", "Na rozstaju", "Kasyno" (otrzymała Złoty Glob i nominację do Oscara), "Szybcy martwi" (nominacja do Saturna), "Muza" (nominacje do Złotego Globu).