Anna Lewandowska od pewnego czasu ma nową pasję. Jest nią taniec. Trenerka prezentuje swoje umiejętności na Instagramie, a zachwycają się nimi nie tylko fani, ale i inni celebryci. Jednym z nich jest Qczaj, który zamieścił bardzo osobliwy komentarz.

Anna Lewandowska to nie tylko żona najbardziej znanego polskiego piłkarza, ale też influencerka, trenerka fitness i właścicielka kilku firm. Od niedawna Anna poza tym, że prezentuje w sieci swoje treningi oraz kadry z życia prywatnego, nie stroni od nagrań, na których tańczy.

Okazuje się, że żona Roberta Lewandowskiego od kilku miesięcy uczy się różnych stylów tańca. Swoimi występami dzieli się z fanami. Jakiś czas temu odwiedziła nawet studio "Dzień Dobry TVN" gdzie pokazała na jakim poziomie są jej taneczne umiejętności. Wyznała wówczas, że taniec to jej wielka pasja.

Anna Lewandowska zaprezentowała dzikie pląsy na Instagramie

Na jej Instagramie zagościł właśnie nowy filmik, na którym prezentuje swoje taneczne umiejętności a właściwie dzikie tańce. Na drugim planie widzimy córkę Klarę, która obserwuje popisy mamy oraz Roberta, który najwyraźniej miał ochotę dołączyć do zabawy.

I jak to zwykle bywa w internetowym świecie, jej pląsy podzieliły internautów. Jedni byli zniesmaczeni, inni zachwyceni. Wśród tych, którym popisy taneczne Anny przypadły do gustu był Qczaj. Celebrytka wyraził swój zachwyt w bardzo osobliwym komentarzu.

Matko Bosko! Az mi serce stanęło! Ty wiesz, że ja Ci nie daruje wspólnego machania rzycią jak ino do tej Hiszpanii wpadnę?! Kochom to jak wychodzi z Ciebie ta "sexilarwa" którą zobaczyłem, gdy pierwszy raz spotkaliśmy się w studiu "Dzień dobry TVN" pięknie to widzieć. Lewa Bijons [przyp. red. pisownia oryg.] - napisał.