Alicja Węgorzewska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Polska śpiewaczka operowa i jurorka programu "The Voice Senior" regularnie podkreśla swoją rolę - matki 21-letniej Amelii, studentki drugiego roku Wydziału Aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Reklama

Panie wspólnie mieszkają w przestronnej willi na warszawskim Ursynowie. Zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia skłoniły artystkę do podzielenia się z mediami swoimi świątecznymi tradycjamiforaz szczegółami dotyczącymi dekoracji domu.

Alicja Węgorzewska uwielbia święta i świąteczne dekoracje

Alicja Węgorzewska jest entuzjastką świątecznych dekoracji, a w okresie Bożego Narodzenia w jej domu można znaleźć naprawdę wiele różnorodnych ozdób, takich jak figurki dziadków do orzechów, świąteczne obrusy, wieńce, koc z motywem reniferów, świece, ozdobne poduszki, gwiazdy betlejemskie itp. To jednak tylko początek. Artystka ma trzy ulubione kolory, które dominują w świątecznych aranżacjach w jej wnętrzach.

Reklama

Uwielbiam kolor biały, czerwony i złoty. W połowie października byłam w Hiszpanii w okolicach Alicante na kilka dni i wpadłam do jednego designerskiego magazynu i zrobiłam pokaźne zakupy. Cieszę się, że uzupełniłam swój dom o nowe dodatki i wymieniłam stare dekoracje - mówiła dla Akpy.

Jak można zauważyć na udostępnionych w sieci zdjęciach, artystka postawiła na luksusowe udekorowanie swojego salonu. Poza ogromną choinką, która stanowi centralny punkt pokoju dziennego, umieściła także kilka mniejszych drzewek na parapecie. Nie zabrakło także światełek, dzięki czemu, odpoczywając na kanapie, można poczuć się wręcz jak w domu świętego Mikołaja.

Alicja Węgorzewska zatroszczyła się również o odpowiedni klimat podczas gotowania. W kuchni, na parapecie, umieściła aż dziewięć bogato zdobionych choinek. Podobnie w jadalni, gdzie choinki zajmują cały parapet przy dużym stole.

Choć śpiewaczka podróżuje po całym świecie, to w wywiadzie z "Telemagazynem" przyznała, że dom jest jej bezpieczną oazą, w której uwielbia przebywać i spotykać się z bliskimi.

Dom jest strefą odpoczynku, ale także spotkań z przyjaciółmi. Dla mnie to niezwykle ważna przestrzeń. Każdy zakątek, pamiątka, album, drobiazg jest z kimś lub czymś związany - czy to z premierą, artystami, podarunkami. Bardzo lubię przebywać w swoim domu. Nie jest może urządzony według najnowszych katalogowych trendów, ale jest ciepłym, wspaniałym i funkcjonalnym miejscem. Moi bliscy mają szeroko otwarte drzwi. Uwielbiam spotkania kilkuosobowe, podczas których wszyscy ze sobą rozmawiają - zdradziła.

Jak i z kim Alicja Węgorzewska spędza święta?

Alicja Węgorzewska od wielu lat spędza Wigilię wraz ze swoją mamą i córką.

W dawniejszych czasach, kiedy żyła moja babcia, to zjeżdżała się do niej cała rodzina. Każdy dążył, aby zdążyć do Szczecina na Wigilię. Dzisiaj babci już z nami nie ma. Moja mama skończyła 84 lata, jedna z jej sióstr ma 85 lat, a druga 80 i mieszka we Włoszech. Pierwszego i drugiego dnia świąt zapraszam do siebie przyjaciół i sąsiadów, którzy mieszkają dwa domy dalej. Spędzamy cudowne chwile. Obowiązkowe dla mnie jest także odwiedzenie cmentarza i postawienie świeczek dla bliskich, aby również z nimi celebrować ten magiczny czas - powiedziała Węgorzewska w wywiadzie.

Nie wyobrażam sobie świąt bez różnego rodzaju ryb, a potem kaczki robionej przez moją mamę. A tak naprawdę bez pójścia do kościoła, na pasterkę i śpiewania kolęd- dodała.