Po niedawnych wyborach, w których opozycja zyskała parlamentarną większość, oczy wszystkich zwrócone są na działania polityków. Ludzie chętnie oglądają posiedzenia Sejmu, którym przewodniczy marszałek Szymon Hołownia. Niedawno prezydent powołał nowy rząd pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Wg prognoz, gabinet nie przetrwa więcej niż dwa tygodnie, bo nie uzyska votum zaufania. Sytuację polityczną chętnie komentują gwiazdy. Jedną z nich jest Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska interesuje się polityką

Zawsze jestem zainteresowana i zawsze mnie ciekawi to, co dzieje się w moim kraju. Myślę, że to jest część obywatelskiego obowiązku, żeby być na bieżąco, ale tak, rzeczywiście z zainteresowaniem śledzę to, co się dzieje. Czekam na obsadzenia tych ważnych z punktu widzenia mnie, jako aktywistki, działaczki i prezeski, tych ważnych resortów — zdrowia czy edukacji - powiedziała Wojciechowska w wywiadzie dla Plejada.pl

Premier Mateusz Morawiecki przedstawi program działania nowej Rady Ministrów i wystąpi wniosek o udzielenie jej wotum zaufania w poniedziałek 11 grudnia.

Wiemy, że [ministrowie — przyp. red.] dostaną bardzo dobre odprawy, więc chyba mamy świadomość, po co to wszystko. Po pierwsze po to, żeby jeszcze parę osób miało szansę zarobić, zostać w zapisanym w historii jako minister, co prawda dwa tygodnie, ale cóż... - powiedziała Martyna Wojciechowska.

Wojciechowska o absurdzie i tragedii za państwowe pieniądze

Zapytana o sens istnienia rządu przez dwa tygodnie, Wojciechowska mówi o absurdzie. — Bardzo to jest przykre. Czuję się bezsilna jako obywatelka, bo przecież każdy logicznie myślący człowiek dostrzega absurd tej sytuacji, z którą właśnie mamy do czynienia — zaznacza.

Z jednej strony można to oglądać jak komedię i się śmiać, ale z drugiej strony to jest po prostu tragedia za nasze państwowe pieniądze i wielki smutek mnie ogarnia, że jednak nie powstrzymaliśmy tego wcześniej - powiedziała Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska w2002 roku, jako pierwsza Polka i kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej, ukończyła słynny Rajd Dakar. Od 2009 roku Wojciechowska realizuje serię podróżniczą "Kobieta na krańcu świata" na antenie stacji TVN.