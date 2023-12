21-letnia wokalistka odniosła się do głośnego wywiadu, którego udzieliła w listopadzie.

Myślałam, że to oczywiste - zareagowała na pytanie dotyczące jej orientacji seksualnej.

Autorka przeboju "Bad Guy" wyjawiła w nim, że sama długo nie czuła się kobieco. Stwierdziła też, że choć kobiety ją onieśmielają, to jednocześnie pociągają ją fizycznie. Teraz doprecyzowała, że jest biseksualna.

Billie Eilish zirytowana domysłami

Reklama

Billie Eilish powiedziała, że była przekonana, że wszyscy doskonale wiedzą, że podobają jej się kobiety i mężczyźni.

Reklama

Czy to nie jest oczywiste'? Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ludzie mogą tego nie widzieć. Po prostu w to nie wierzyłam. Myślałam: Dlaczego nie możemy po prostu istnieć'? Robię to od dawna, ale o tym nie mówiłam – powiedziała "Variety" podczas gali "Hitmakers Brunch".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Na Instagramie artystki pojawił się taki wpis: Dziękuję "Variety" za nagrodę i za mój coming out na czerwonym dywanie o 11 rano. Zamiast mówić o czymś, co jest ważne. Lubię chłopców i dziewczyny. Zostawcie mnie w spokoju. Kogo to tak naprawdę obchodzi.

Billie Eilish - artystka wielu nagród

Piosenkarkę nagrodzono statuetką w kategorii "Filmowa Piosenka Roku" za utwór "What Was I Made For", który pojawił się w filmie "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig ("Małe kobietki" i "Lady Bird").

Billie Eilish niedawno zakończyła kilkumiesięczny związek z założycielem grupy The Neighbourhood, o 10 lat starszym od niej wokalistą Jesse Jamesem Rutherfordem. Gwiazda wcześniej umawiała się też z raperem Brandonem Que oraz aktorem Matthew Vorcem.