Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z par, które poznały się i pokochały w programie "Rolnik szuka żony". Obydwoje nie tylko powiedzieli sakramentalne "tak", ale zdobyli popularność i często relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych.

Dwa tygodnie temu pochwalili się, że w ich willi w Uniejowicach zamieszkał nowy członek rodziny. Okazało się, ze bohaterowie drugiej edycji "Rolnika" sprawili sobie pieska. Jeszcze w piątkowy poranek Anna relacjonowała świąteczne zakupy w Legnicy i zabawy z psem w domu. Bardowska zaplanowała tzw. "vlogmasy" z racji zbliżających się świąt. To świąteczne filmiki, która chciała wrzucać każdego dnia aż do świąt.

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mieli wypadek

Niestety plany pokrzyżował wypadek. Wieczorem na jej profilu pojawiło się InstaStory, na którym widać ratowników medycznych. Bardowscy najprawdopodobniej mieli wypadek, w którym uczestniczyły ich dzieci.

Przepraszam Was. Miało być pięknie. Pierwszy vlogmas. Mieliśmy wypadek. Wrócę, jak będzie to możliwe. Wszyscy żyjemy i to jest najważniejsze - napisała Anna w sieci.

Nie zdradziła jednak więcej szczegółów zdarzenia.