To kolejna afera z udziałem youtuberów. Na nagraniach, które krążą w sieci, widać jak "Kawiaq" i jego kolega upijają dziewczynę, a potem bawią się jej kosztem. Zmuszają ją do gry w rozbieraną butelkę i rozbierają do bielizny. Z nagrania wynika także, że kazali jej wciągać proszek do prania. Transmisję przerwał zaalarmowany przez jednego z widzów właściciel wynajmowanego mieszkania, w którym to się działo.

Patostreamerzy wykorzystali nieprzytomną dziewczynę

Dziś w nocy patostreamerzy wykorzystywali nieprzytomną dziewczynę na kanale Kawiaq na YouTubie. Podawali alkohol dziewczynie w misce do psa, do tego "proszek do prania" do wciągania – jak to nazwali, gdy go szykowali. Gdy ją zapraszali, mówili, że jest "ćpunką". Twierdzą, że sprawdzili jej legitymację i miała mieć 14 lat, w innym momencie, że ponad 20 – napisała Maja Staśko.

Sprawa trafiła już na policję

Spanikowani wyrzucają dziewczynę bez koszulki z mieszkania na mróz. "Jeszcze mordą w kałużę" – komentują ze śmiechem, gdy wracają. "Sama chciała". Faryna na czacie informuje, że dziewczyna "przekręciła się" – relacjonowała Maja Staśko. Aktywistka zgłosiła sprawę na policję.

"4 godziny horroru"

To jest nadal na YT. I jest potworne. 4 godziny horroru. Wyrzyg chamstwa, prostactwa, bezkarności i poniżania. Wszystko dla fejmu, lajków, zasięgów. Zastanawiam się, gdzie jest prokuratura. Policja. Rodzice? Opieka? Wiem, że @konopskyy_ zgłaszał tego patusa wcześniej do prokuratury. Ciąży na nim cała lista wykroczeń. I co? I nic. Widać, jak to działa. I dokąd to wszystko zmierza... Brawo @majakstasko ze to zgłosiłaś – napisała na Instagramie Karolina Korwin-Piotrowska.

Sprawcy już uciekli. Nie wracamy do Polski. Widzimy się za pół roku na kolejnym life, gdzie rozwalam system polskiego YouTube. Siema – mówi na nagraniu patostreamer.

Warto tu przypomnieć tzw. Pandora Gate, czyli aferę, którą ujawnił youtuber Sylwester Wardęga, publikując film o możliwych kontaktach pedofilskich dwóch znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego. Sprawa wzburzyła świat polskiego internetu, zwłaszcza środowisko youtuberów.