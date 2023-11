Patrycja Widera zmarła 8 listopada. Kilka dni przed śmiercią zamieściła w sieci zdjęcia ze szpitalna. Napisała, że jest ciężko chora i do końca życie będzie miała lekko "przerąbane". Dziękuję za wsparcie wszystkim. Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora, tak w skrócie, i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy radę mordeczki! [...] Może wyjdę za dwa tygodnie aczkolwiek leczenie czeka mnie długie – pisała z nadzieją Patrycja.

Fani w szoku po śmierci Patrycji Widery

Informacja o jej śmierci zaskoczyła i bardzo zasmuciła jej bliskich i fanów. Tragiczną wiadomość przekazał w mediach społecznościowych, po rozmowie i za zgodą matki Patrycji, przyjaciel przedwcześnie zmarłej twórczyni.

Pogrzeb Patrycji Widery będzie transmitowany w sieci

Sebastian Kowalczyk, przyjaciel Patrycji, poinformował teraz, kiedy odbędzie się pogrzeb influencerki. Pogrzeb 17 listopada godz. 9:15. Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7 - ogłosił.

Sebastian Kowalczyk ogłosił także, że za zgodą mamy Patrycji, uda mu się zorganizować transmisję z pogrzebu. Dzięki temu obserwatorzy Patrycji będą mogli śledzić jej ostatnie pożegnanie. Ci, którzy stawią się na miejscu, nie muszą być ubrani na czarno. Kowalczyk podkreślił, że żałobników nie obowiązuje tradycyjny pogrzebowy dress code. Jak można przyjść ubranym? — kochani, nikt was oceniać nie będzie! – podkreślił.

Zbiórka na pogrzeb Patrycji Widery

Fani są zdruzgotani śmiercią Patrycji Widery i postanowili wesprzeć rodzinę zmarłej influencerki, organizując zbiórkę pieniędzy. W ciągu zaledwie dwóch godzin zebrano ponad 53 tys. zł na pogrzeb i pomnik dla Patrycji Widery.

Patrycja Widera wystąpiła w programach "Projekt Lady", "Szkoła" oraz "Pułapka". Trzy lata temu nagrała wspólnie z Kamilem Kossakowskim utwór "Wyrąbane" w stylu disco polo. Teledysk to tego utworu ma już ponad 2,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Największą popularnością cieszyła się jednak dzięki mediom społecznościowym. Na samym TikToku udało jej się zebrał ponad 1,5 miliona obserwatorów.