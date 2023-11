Od urodzenia mieszkam w zamkach i pałacach – powiedział Jan Lubomirski-Lanckoroński. Także za czasów komunizmu tak było, bo książę mieszkał m.in. u swojej ciotki w austriackim zamczysku.

Zamek w Lubniewicach to ok. 10 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Od 10 lat trwa tam remont, ale wiele pomieszczeń już zostało wykończonych. Stoją w nich meble, które Jan Lubomirski-Lanckoroński kupuje na zagranicznych aukcjach. Udało mu się też zgromadzić wiele rodzinnych pamiątek.

Reklama

Jan Lubomirski-Lanckoroński zaprezentował w "Pytaniu na śniadanie" m.in. pokój muzyczny poświęcony jego dziadkowi, Kazimierzowi Anastazemu Karolowi Lubomirskiemu, który był kompozytorem. Skomponował wiele popularnych pieśni. Jedną z nich zaśpiewał w filmie "The Miracle of the Bells" z 1947 r. sam Frank Sinatra. Był to utwór utwór “Ever Homeward”. , 8 grudnia 1947 r. Sinatra nagrał tę piosenkę z orkiestrą Axel Stordahl dla wytwórni Columbia Records – w wersji polskiej i angielskiej.

Reklama

W zamku w Lubniewicach jest też m.in. imponująca jadalnia oraz sala balowa. Oba te pomieszczenia są bardzo ważne w rodzinnym i oficjalnym życiu Lubomirskich-Lanckorońskich. W sali balowej odbywają się np. bale charytatywne i bale debiutantów.

Jadalnia jest miejscem, gdzie przy stole jednoczy się rodzina. Na familijnych uroczystościach zasiada przy nim ok. 30 osób.

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński urodził się 22 marca 1978 w Krakowie. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2021 zajął setne miejsce na liście 100. najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost", z majątkiem w wysokości 450 mln zł.

Posiadłości nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach (w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim) otacza piękny park. W 2020 roku została ona udostępniona częściowo turystom.

Książę w latach 2001–2013 był mężem jednej z najbogatszych Polek, zaangażowanej w szeroką działalność społeczną i charytatywną Dominiki Kulczyk (córki Jana i Grażyny Kulczyków). Ma z nią dwoje dzieci: Jeremiego Sebastiana oraz Weronikę Konstancję. W sierpniu 2020 ożenił się z Heleną Mańkowską, współwłaścicielką "Uzdrowiska Szczawnica". W tym samym roku zostali rodzicami córki Elisabeth Helene.