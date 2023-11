Chyba niewielu jest takich, którzy nie znają Ralpha Kamińskiego. Piosenkarz znany jest z wielu piosenek, które bardzo szybko stały się przebojami, jak chociażby "Bal u Rafała", czy "Kosmiczne energie".

Artysta słynie także z oryginalnego wizerunku scenicznego. Uwielbia zaskakiwać zarówno strojami, jakie nosi, jak i choreografiami, czy elementami scenografii, które pojawiają się podczas jego występów na scenie.

Ile lat skończył Ralph Kaminski?

Okazuje się, że Ralph Kaminski właśnie świętował swoje urodziny. Piosenkarz ma już 33 lata. Z tej okazji zamieścił w sieci okolicznościowy wpis.

"Dziękuję każdej osobie która kupiła bilet na moją finałową trasę w lutym. To najlepszy prezent od Was! Urodziłem się około 2 w nocy (nie umiem zapamiętać o której dokładnie). Urodziny, kalendarze budzą we mnie dreszczyk. Co roku 8 listopada próbuję czuć się wyjątkowo. 3333333333333333333333333333" - napisał.

Do wpisu dołączył archiwalną fotografię. Widać na niej małego Ralpha w otoczeniu bliskich. Wszyscy siedzą przy suto zastawionym stole z tortem i wznoszą toast. Mały Rafał także dzierży w dłoni kieliszek. Jego fryzura przypomina peruki, które Ralph nosi obecnie podczas swoich występów.