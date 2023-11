Ogromną popularność przyniosła Patrickowi Dempseyowi przyniosła rola Dereka Shepherda w serialu "Chirurdzy", za którą dostał dwie nominacje do Złotego Globu. Shepharda grał w latach 2005-2015, potem się wycofał. W listopadzie 2020 Dempsey wrócił do "Chirurgów". Aktor występował w produkcji w latach 2005-2015, otrzymując za swą kreację dwie nominacje do nagrody Złotego Globu.

Dempsey o tytule Najseksowniejszego Mężczyzny Świata - szok i niedowierzanie

Cieszę się, że dzieje się to na tym etapie mojego życia – powiedział aktor. Miło zostać tak uhonorowanym, moje ego zostało połechtane. Ten tytuł wykorzystam w dobrym celu - dodał.

Aktor zajmuje się pracą charytatywną. Stworzył m.in. Dempsey Center, ośrodek dla chorych na raka i ich rodzin. Zrobił to, by upamiętnić mamę.

Dempsey przyjął tytuł Najseksowniejszego Żyjącego Mężczyzny Świata z rozbawieniem. Byłem w totalnym szoku, a potem zacząłem się śmiać – to jakiś żart, prawda? Zawsze byłem tym drugim - wyznał.

Rodzina Patricka Dempseya

Dempsey ma żonę, 57-letnią Jillian, która pracuje w branży kosmetycznej. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci – to 21-letnia Talula i 16-letnie bliźnięta, Sullivan i Darby.

Patrick Dempsey miał zagrać w serialu "Dr House", wygrał zdjęcia próbne, ale jak mówił, nie mógł sobie siebie wyobrazić w roli cynicznego lekarza uzależnionego od środków przeciwbólowych.

Patrick Dempsey wystąpił m.in. w takich filmach jak: "Zaczarowana", "Bridget Jones III", "Dziewczyna z Alabamy".