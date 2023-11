5 listopada lider T.Love skończył 60 lat. Zygmunt Marek Staszczyk urodził się 5 listopada 1963 r. w Częstochowie. Ukończył częstochowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze zespoły muzyczne, Schoolboys i Opozycja, założył jeszcze w liceum. W 1982 r. powstał T.Love Alternative, który potem zmienił nazwę na T.Love. Muniek ma na swoim koncie takie przeboje jak m.in. "Warszawa", "Chłopaki nie płaczą", "Bóg", "King" czy "To wychowanie".

W 1989 roku, po dwóch latach znajomości, Muniek poślubił ukochaną Martę. Mają dwójkę dzieci. Ich małżeństwo przechodziło kilka kryzysów, byli nawet dwa razy o krok od rozwodu.

Muniek Staszczyk o małżeńskim kryzysie

Muzyk w niedawnej rozmowie z Żurnalistą szczerze opowiedział o małżeńskich perypetiach. - Byłem takim kozakiem, nie miałem pięćdziesiątki nawet. Tyle chłopaków tam się rozwodzi, ma nową kobietę. Byłem gotowy. Ale teraz, jak na to patrzę, to już nie chodzi nawet o jakieś kwestie moralne tylko po prostu, jaka by to była kicha, jaka tragedia. W sensie wiesz, pomyślałem sobie, że te wszystkie płyty, które nagrałem, to wszystko, co zrobiłem artystycznie, to wszystko, że miałem przyjaciela w domu w postaci żony – powiedział.

Muniek Staszczyk: Bez żony zapiłbym się i zaćpał

Pomyślałem sobie, że dzięki tej kobiecie istnieję, funkcjonuję, bo tak to byłbym się zapił na śmierć czy zaćpał. Może nie zaćpał, bo nie byłem nigdy takim ćpunem. Teraz jak patrzę na to, to tylko do kościółka dziękować za to, bo nie wyobrażam sobie tego – dodał Muniek.

Muniek Staszczyk wyznaje: Wiele tekstów napisałem na bani

Wiele tekstów napisałem na bani, ale wiesz, bardzo wiele na trzeźwo. Zdajesz sobie dopiero później sprawę z tego, że jesteś uzależniony od alkoholu czy od dragów, chociaż od dragów nie. W moim przypadku bardziej od alkoholu. Ale też były lata 90., kiedy przesadzałem z narkotykami– powiedział lider T.Love.