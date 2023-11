W polskiej telewizji dotychczas nie było podobnego programu jak "Autentyczni". W każdym odcinku programu Maciej Stuhr pełni rolę moderatora, pomagając osobom z autyzmem przeprowadzać wywiady z gośćmi ze świata kultury i show-biznesu. W pierwszym odcinku gościem był Robert Makłowicz, a w drugim - Natalia Kukulska. Uczestnicy programu, którzy wcielają się w rolę dziennikarzy, wcześniej przygotowują się do przeprowadzenia wywiadów pod okiem ekspertów.

Patrząc na wielkie emocje moich nowych kolegów, którzy współtworzą ten program, na ich tremę, szczęście z powodu przekraczania swoich ograniczeń, czuję dumę, że wreszcie ktoś dał im szansę i ich zauważył, wiem, że było warto rozpocząć tę niezwykłą przygodę - napisał Maciej Stuhr w mediach społecznościowych.

Maciej Stuhr odpowiedział na krytykę

Maciej Stuhr wyraził przekonanie, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że uczestnicy "Autentycznych" z każdym kolejnym odcinkiem będą się rozwijać i zdobywać serca widzów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku gwiazd innych programów.

Jestem przekonany, że program z odcinka na odcinek będzie coraz lepszy, i że pokochacie jego uczestników, tak jak kochacie gwiazdy każdego innego programu, a może nawet bardziej. To jest tak niesamowite obserwować, jak uczą się telewizji, jak walczą z tremą, jak ciekawi są każdego gościa! A do tego ich emocje, wyrażane w tak bezpośredni sposób, że mogę tylko patrzeć i uczyć się od nich! Bardzo dziękuję, że mogę być częścią tej przygody - podsumował.

Warto zaznaczyć, że osoby z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) trochę inaczej przetwarzają informacje w porównaniu do osób neurotypowych. Mają trudności w wykrywaniu sarkazmu, żartów lub metafor w rozmowie. Są bardzo konkretne, bezpośrednie i spontaniczne. Nie skrywają swoich uczuć, nie owijają w bawełnę i niczego nie udają.

Internauci skomentowali wpis Maciej Stuhra

Pod wpisem aktora pojawiła się spora liczba komentarzy. Jak można się było spodziewać, wypowiedzieli się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy formatu. Wiele opinii było dosadnych. Na szczęście "Autentyczni" mają wielu fanów. Większość osób, które obejrzały program, zauważa, że tego rodzaju produkcje są bardzo potrzebne.

Dziękuję za ten program; Piękni Ludzie. Pytania są genialne; Bardzo fajny pomysł! Na pewno obejrzę każdy odcinek! Super się słucha i ogląda! Tytuł trafiony w punkt! Wielkie brawa!; Cudowny program. W tej całej masie bezsensownych programów w tv wreszcie coś wartościowego; W końcu jakiś świeży i wartościowy format w telewizji. Super się to ogląda!; To jest wyjątkowy autentyczny program, który chce się oglądać i oglądać; Świetny program. Proste pytania, bez wydziwiania. Bardzo pozytywna energia- pisali internauci w komentarzach.